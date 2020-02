Der Euro hat am Dienstagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiter schwächer tendiert, zuletzt aber wieder über der Marke von 1,08 Dollar notiert. Unter diese war er im Tagesverlauf zwischenzeitlich gefallen. Kurz nach 16.00 Uhr stand er nun bei 1,0814 Dollar.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten aus der Industrie im Bundesstaat New York hatten für Februar eine deutliche Stimmungsaufhellung gezeigt. ...

