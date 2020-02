Die Papiere von PowerCell Sweden (WKN: A14TK6) werden in den letzten Stunden stark nachgefragt, nachdem das skandinavische Unternehmen eine exklusive Vertriebsvereinbarung in Japan vermelden konnte.

Wasserstoff-Aktien wie Ballard Power, Nel oder PowerCell sollten derzeit als Beimischung in jedem gut strukturierten Aktiendepot nicht fehlen. Einen erstklassigen Grund liefert erneut der schwedische Entwickler der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, der gerade eine vielbeachtete exklusive Vertriebsvereinbarung in Japan an Land gezogen hat.

Gelingt mit diesem globalen Großkonzern der Durchbruch im Massengeschäft?

PowerCell hat bekannt gegeben, dass es eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem japanischen Handelsunternehmen Inabata für den heimischen Markt unterzeichnet hat. Diese ist in Japan relativ groß und seit 1918 verankert. Die letzten Planzzahlen für das laufende Geschäftsjahr liegen bei Umsätzen in Höhe von rund 670 Billionen Yen, was in etwa 5,6 Milliarden Euro entspricht, bei einer anvisierten Profitmarge im zweistelligen Prozentbereich.

