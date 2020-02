NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tesla von 325 auf 730 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Wie viele andere Experten zweifele er am kometenhaften Anstieg und der Bewertung der Aktie, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Elektroautobauer auch in einer schnell wachsenden Marktnische mit großem Potenzial aktiv. Insofern könne man auch argumentieren, dass Tesla nicht beispiellos teuer sei./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 02:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

