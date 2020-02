Der australische Rohstoffkonzern BHP Group (AU000000BHP4) hat mit seinen Ergebnissen des per 31.12.2019 beendeten 1. Halbjahres seines Geschäftsjahres 2020 im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten.Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39 % von 3,76 Mrd. Dollar auf nunmehr 4,87 Mrd. Dollar. Dies lag über den Markterwartungen. Der Nettocashflow nahm parallel von 7,27 Mrd. Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum um 2 % auf 7,44 Mrd. Dollar im Berichtszeitraum zu.CEO Mike Henry war denn auch mit der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020 zufrieden. Auch wenn die Unsicherheit über die Auswirkungen des Coronavirus sowie des Handelsstreits zwischen China und den USA weiter besteht, so bleibt Henry zuversichtlich, dass sich BHP weiterhin positiv entwickeln wird. In Bezug auf das Coronavirus will man die weitere Entwicklungen genau beobachten. Gelingt es bis März nicht, die Pandemie einzugrenzen, müsse das Unternehmen seine Prognose in Bezug auf die Rohstoffnachfrage wahrscheinlich nach unten korrigieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...