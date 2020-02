FRANKFURT (Dow Jones)--Sanofi arbeitet an einem Impfstoff gegen das aktuelle Coronavirus Covid-19. Der französische Pharmakonzern setzt dabei auf einen eigenen präklinischen Kandidaten aus der früheren Forschung am Vogelgrippeerreger Sars, wie es in einer Mitteilung aus Paris heißt. Sanofi arbeitet dabei mit der Beschaffungsagentur Barda des US-Gesundheitsministeriums zusammen. Sars und Covid-19 sind beides Coronaviren.

"Um einer globalen Gesundheitsbedrohung wie diesem neuesten Coronavirus zu begegnen, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung", erklärte David Loew, Chef für die Impfstoffentwicklung bei Sanofi. "Deshalb arbeiten wir mit Barda zusammen".

Sanofi erklärte, man wäre in der Lage, große Mengen eines Impfstoffes herzustellen. Auch Glaxosmithkline und Johnson & Johnson arbeiten an einem Impfschutz.

Die jüngste Coronavirus-Pandemie hat bisher 1.700 Menschenleben gekostet. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind bislang 71.000 Menschen erkrankt. In der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Virus erstmals im Januar entdeckt wurde, scheint die Zahl der Neuinfektionen unterdessen rückläufig zu sein.

