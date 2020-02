Bekanntmachung: Regulierter Markt - General Standard



Einführung am 19. Februar 2020



S&O Beteiligungen AG, Heidelberg



Im Abstimmungstermin über den Insolvenzplan der S&O Beteiligungen AG, Heidelberg (vormals S&O AGRAR AG, Leipzig) beim Amtsgericht Leipzig wurde am 7. Februar 2019 u.a. beschlossen, das zu diesem Zeitpunkt bestehende Grundkapital der Gesellschaft (zwischenzeitlich wurdenweitere, noch nicht zum Börsenhandel zugelassene Aktien ausgegeben) durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100:1 von EUR 3.780.000,00 auf EUR 37.800,00 herabzusetzen.



Daher wird die Notierung für die Aktien (ISIN: DE0005236202) eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 18. Februar 2020.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Von Mittwoch, dem 19. Februar 2020 an werden die Aktien wie folgt gehandelt:



Stück 37.800 konvertierte, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert mit laufender Gewinnberechtigung



ISIN: DE000A255G02

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 19.02.2020



Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: Baader Bank Aktiengesellschaft / 7881



Frankfurt am Main, den 18. Februar 2020

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

S&O BETEILIGUNGEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de