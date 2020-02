Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta033/18.02.2020/17:10) - Im Zuge der Forecast-Erstellung für das aktuelle Geschäftsjahr endend mit 31.03.2020 zeigt die aktuelle Hochrechnung auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Daten einen Konzernumsatz zum 31.03.2020 in einer Bandbreite zwischen 62 und 65 Mio. Euro. Im Vergleich zu dem im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018/19 veröffentlichten Ausblick zum 31.03.2020 würde dies einen Anstieg von 24 bis 30% bedeuten. Es wird weiterhin eine EBIT-Quote zwischen 12 und 15% erwartet.



Wesentlicher Treiber für die Umsatzsteigerung ist die höhere Nachfrage im Auslandsgeschäft.



Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 wird die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG voraussichtlich am 24. Juni 2020 bekannt geben.



(Ende)



Aussender: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Adresse: Tenschertstraße 7, 1239 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Lackner, Chief Financial Officer Tel.: +43 1 206 66 208 E-Mail: lackner@staatsdruckerei.at Website: www.staatsdruckerei.at



ISIN(s): AT00000OESD0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1582042200201



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 18, 2020 11:10 ET (16:10 GMT)





OESTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de