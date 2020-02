BERLIN (Dow Jones)--Die Kaufprämie für Elektroautos kann ab Mittwoch in Anspruch genommen werden. Die angepasste Förderrichtlinie zum Umweltbonus ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und tritt morgen in Kraft, teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Käuferinnen und Käufer profitieren dann von erhöhten Fördersätzen für rein elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride.

Die Bundesregierung hatte Ende des vergangenen Jahres beschlossen, den Umweltbonus bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern und zu erhöhen. Für reine E-Autos mit einem Listenpreis von bis zu 40.000 Euro soll die Kaufprämie auf bis zu 6.000 Euro von derzeit 4.000 Euro angehoben werden. Für Autos mit einem Preis von bis zu 65.000 Euro ist eine Steigerung von 4.000 Euro auf 5.000 Euro geplant. Für Plug-in-Hybride soll der Zuschuss ebenfalls steigen.

Die Kaufprämie in Höhe von 4 Milliarden Euro wird je zur Hälfte von der Bundesregierung und der Industrie finanziert. Die neuen Fördersätze sind für alle Fahrzeuge anwendbar, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden. Käufer können ihre Anträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellen.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für den gewünschten Hochlauf der Elektromobilität", sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller. "Wir begrüßen es, dass zudem junge E-Gebrauchtwagen, die weder beim Ersterwerb noch als Firmenwagen des Ersterwerbers eine staatliche Förderung erhalten haben, jetzt bei der Zweitveräußerung eine Umweltprämie erhalten können", betonte Müller. Die jungen E-Gebrauchtwagen dürfen nicht älter als zwölf Monate sein, die bisherige Laufleistung darf maximal 15.000 Kilometer betragen. Gebrauchte Elektroautos erhalten 5.000 Euro, gebrauchte Plug-in-Hybride 3.750 Euro.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2020 11:26 ET (16:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.