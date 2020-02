Shanghai (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ein führendes Unternehmen, das globale Open-Access Bio-Tech-Plattformen mit End-to-End-Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Fertigung von biologischen Präparaten anbietet, gibt bekannt, dass WuXi Vaccines, sein Joint-Venture mit Shanghai Hile Bio-Technology (603718.SH), eine strategische Partnerschaft mit einem globalen Anbieter von Impfstoffen eingegangen ist und einen Impfstoffherstellungsvertrag für eine Laufzeit von 20 Jahren im Werte von etwa 3 Milliarden USD unterzeichnet hat, unter dem WuXi Vaccines ein speziell hierfür vorgesehenes Werk bauen wird, um gewerbliche Impfstoffe für den internationalen Markt herzustellen.Laut dem unterzeichneten Vertrag wird WuXi Vaccines ein integriertes Impfstoffwerk bauen, das die Bereiche DS (Drug Substance oder Präparatsubstanz-Fertigung), DP (Drug Product oder Präparatprodukt-Fertigung), MS&T (Manufacture Science and Technology Labs oder Wissenschafts- und Technologielabore für die Fertigung) sowie QC (Quality Control) umfasst. Das Werk ist spezifisch der Fertigung eines der Impfstoffprodukte seines Partnerunternehmens für den globalen Markt vorbehalten und wird erwartungsgemäß 2022 den Betrieb aufnehmen.Im November 2019 gab WuXi Vaccines eine Investition in Höhe von 240 Millionen USD für den Bau eines neuen Impfstoffwerks in Irland bekannt. Das Werk befindet sich auf dem WuXi Biologics Campus gleich neben dem DS-Fertigungswerk biologischer Präparate namens "Factory of the Future", das den gewerblichen Fertigungsbetrieb plangemäß 2021 aufnehmen wird.WuXi Vaccines ist ein Joint-Venture-Unternehmen von WuXi Biologics und Shanghai Hile Bio-Technologie (Börsencode: 603718.SH). Als Geschäftsmodell verfolgt WuXi Vaccines den Bau erstklassiger integrierter Plattformen und das CDMO-Modell, das es Unternehmen weltweit ermöglichen soll, Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen."Für WuXi Biologics und WuXi Vaccines sowie für die gesamte Impfstoffbranche weltweit ist dies ein historischer Moment. Impfstoffe sind aufgrund komplizierter Prozesse, ergiebigen analytischen Testverfahren und rigorosen Vorschriften schwierig herzustellen und sowohl der Herstellungsprozess als auch die Qualitätskontrolle sind für die Qualität des Produkts von oberster Bedeutung. Diese Partnerschaft mit einem global führenden Impfstoffhersteller zwecks exklusiver Fertigung eines Impfstoffs für den internationalen Markt - was erstmalig in der Branche ist - ist ein weiterer Beweis der von WuXi Vaccines gezeigten technischen Stärke und überragenden Qualität", merkt Dr. Chris Chen an, Hauptgeschäftsführer von WuXi Biologics und Vorstandsvorsitzender von WuXi Vaccines. "Vaccine CDMO zählt zu den kommenden Wachstumsvorhaben bei WuXi Biologics. Sobald dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, wird unser Impfstoffzweig maßgeblich zum Wachstum von WuXi Biologics beitragen. Zusammen mit WuXi Vaccines wird WuXi Biologics unseren globalen Partnern weiterhin ein robustes, erstklassiges Lieferkettennetz bieten, um hochwertige biologische Präparate und Impfstoffe herzustellen, anfangs therapeutische Proteine und nun Impfstoffe, die Patienten auf der ganzen Welt helfen und Menschen weltweit schützen."Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (an der Hongkonger Börse notiert unter: 2269.HK) istein führendes Unternehmen, das globale Open-AccessBio-Tech-Plattformen mit End-to-End-Lösungen anbietet, umOrganisationen die Mittel zur Entdeckung, Entwicklung und Fertigungvon biologischen Präparaten vom ursprünglichen Konzept bis zurgewerblichen Herstellung an die Hand zu geben. UnsereFirmengeschichte und Errungenschaften sind Ausdruck unseres Ziels,unseren Kunden weltweit einen wahrlich ONE-Stop-Service und einstarkes Leistungsversprechen zu bieten. Seit dem 30. Juni 2019 gab esinsgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in derprä-klinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase(Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in derSpätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in dergewerblichen Fertigung. Mit einer geschätzten Gesamtkapazität derbiopharmazeutischen Produktion bis 2022 in China, Irland, Singapurund den USA von mehr als 280.000 Litern können wir unserenFertigungspartnern biologischer Präparate ein robustes, erstklassigesglobales Lieferkettennetz bieten. Weitere Informationen über WuXiBiologics finden Sie auf www.wuxibiologics.com (http://www.wuxibiologics.com/). Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091559/Modular_lab.jpgPressekontakt:WuXi BiologicsKevin Huang PhD+86 (510) 85353705kevin_huang@wuxiapptec.comOriginal-Content von: WuXi Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133071/4523986