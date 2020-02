Auf leisen Sohlen schleicht sich die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ) nach oben. Aus diesem Grund meldete sich das Researchhaus Warburg letzte Woche mit einer aktualisierten Einschätzung.

Die Abstufung des Investment-Votings von "Buy" auf "Hold" sei dabei angesichts der deutlichen Kurssteigerung geändert worden, so die Begründung. Das Kursziel beließ Analyst Malte Schaumann auf 11,50 Euro.

Shortseller ziehen sich zurück

Zuletzt reduzierten einzelne Shortseller ihre Wette auf fallende Kurse, was an kleineren Nettoleerverkaufspositionen sichtbar wird. In diesem Zusammenhang ist zuerst Voleon Capital Management zu nennen, die ihre Shortposition auf 0,68 Prozent per 6. Februar reduzierten. Der Bestand war zwischenzeitlich auf 1,20 Prozent angewachsen.

Mit Fidelity, die für gewöhnlich unter dem Kürzel FIL aktiv sind, hat sich ein bekannter institutioneller Investor einen nicht unerheblichen Anteil an dem SDAX-Unternehmen gesichert. FIL baute jedoch kürzlich seinen Aktienbestand, wenn auch minimal, unter 3 Prozent ab.

