The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2020



ISIN Name



CA07384V1022 BEARCLAW CAPITAL CORP.

CA73927C1005 POWER FINL CORP.

CA88103X1087 TERRAX MINERALS INC.

DE0005236202 S+O BETEIL.AG INH O.N.

XS1181246775 5,25 ALTICE FIN.15/23

