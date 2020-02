MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Dürr von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 34 Euro angehoben. Der Anlagenbauer dürfte die gesenkten Ziele im vergangenen Jahr erreicht haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun rücke der Ausblick auf 2020 in den Fokus und der könne vielleicht vorsichtig optimistisch ausfallen. Die Perspektiven über das laufende Jahr hinaus machten einen verheißungsvollen Eindruck./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 13:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

