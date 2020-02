METRO AG hat mit SCP Group Kaufvertrag über Real geschlossenDGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung METRO AG hat mit SCP Group Kaufvertrag über Real geschlossen18.02.2020 / 21:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die METRO AG ("METRO") hat einen notariell beurkundeten Kaufvertrag (Signing) mit The SCP Group S.à r.l. ("SCP Group") über die Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten ("Real") abgeschlossen.Die Vertragsbedingungen entsprechen in Gänze den am 11. Februar 2020 kommunizierten Parametern:* Veräußerung von Real als Ganzes ohne Rückbeteiligung der METRO zu einem Unternehmenswert von etwa EUR 1 Mrd.* METRO erwartet einen Nettomittelzufluss von etwa EUR 0,3 Mrd.* METRO erwartet weiterhin über EUR 1,5 Mrd. Nettomittelzuflüsse nach sämtlichen Transaktionskosten aus dem Verkauf von Real und der Veräußerung eines Mehrheitsanteils am chinesischen Geschäft.* Erwartete Überkapazitäten bei METROs Servicegesellschaften werden durch proaktive Effizienzmaßnahmen adressiert, die zu nachhaltigen Einsparungen führen werden. Diese Maßnahmen werden geschätzt etwa EUR 0,2 Mrd. kumulierte Einmalkosten in den Geschäftsjahren 2019/20 bis 2021/22 auslösen.Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt der finalen Zustimmung des Board of Directors der börsennotierten Sistema PJSFC. Der Vollzug der Transaktion steht zudem unter Vorbehalt der Genehmigung durch Kartell- und Aufsichtsbehörden.Kontakt: METRO AG Sabrina Ley Director Investor Relations18.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: METRO AG Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 6886-1524 Fax: +49 (0)211 6886-3759 E-Mail: investorrelations@metro.de Internet: www.metroag.de ISIN: DE000BFB0019, DE000BFB0027 WKN: BFB001, BFB002 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 978317Ende der Mitteilung DGAP News-Service978317 18.02.2020 CET/CEST