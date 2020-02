=== *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Düsseldorf), Leverkusen 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefon-PK), München 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 08:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Ergebnisse der Konjunkturumfrage Frühjahr 2020 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Puma SE, BI-PK, Herzogenaurach 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Thema: "Acht Forderungen für eine echte Kapitalmarktunion", Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:15 DE/Bundesarbeitsminister Heil, PK zur Grundrente, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Finnlands Minister- präsidentin Marin, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 14:10 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Harvard Business School Club of Atlanta 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur zur Energiepolitik Deutschlands, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -11,7% gg Vm zuvor: +16,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,9% gg Vm *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Forum of Executive Women, Philadelphia 19:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Land Institute of North Texas, Dallas *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Duke University, Durham - EE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Estland, Litauen und Lettland (bis 21.2.) - EU/Kommission, Sitzung, u.a. Vorlage einer Europäischen Datenstrategie sowie Vorschläge zur Künstlichen Intelligenz, Brüssel - IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand - US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), New York ===

