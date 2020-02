...kosten 38 Mrd. $ Marktwert und das drückt die deutschen Zulieferer um 10 % in zwei Tagen als Reaktion darauf. Das zeigt die Relation und das Kräfteverhältnis zwischen den dominierenden Tech-Konzernen der Amerikaner und den eher bescheidenen Relationen im deutschen Chip-Markt. Ab 10 % Korrektur lohnt sich ein Hinschauen. Denn: Die zeitweise reduzierte Produktion hat in den Größenordnungen der Lieferungen keinen größeren Bezug zum Marktwert der Firmen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

APPLE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de