SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den ostasiatischen Marktplätzen setzen sich am Mittwoch die Schaukelbörsen fort. Nach den zum Teil kräftigen Vortagsverlusten ist nun wieder Erholung angesagt. Begründet wird die wieder freundlichere Stimmung mit einer weiteren Verlangsamung bei der Ausbreitung des Virus in China und neuen Stimulierungsmaßnahmen Pekings und Seouls. Die Wall Street hatte am Vortag die Verluste im späten Verlauf vermindert, angeführt von Apple, die nach ihrer Umsatzwarnung am Ende nur noch 1,8 Prozent nachgaben; im frühen Geschäft waren es über 3 Prozent.

In Tokio treiben vor allem Gewinne bei Elektronik- und Pharmawerten den Nikkei um 1 Prozent auf 23.416 Punkte nach oben. Gestützt wird der Markt auch von dem leicht nachgebenden Yen, der als sicherer Hafen am Berichtstag im Schatten der riskanteren Assets steht. Mit dem Auslaufen der Berichtsaison steht nun die Coronaepidemie nahezu allein im Fokus. Japanische Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Die Exporte sackten nicht so drastisch ab wie erwartet, während die Maschinenbauaufträge schwächer hereinkamen.

Hoffen auf Pekings Hilfe

An den chinesischen Börsen setzen die Teilnehmer ihre Hoffnung auf Maßnahmen der Regierung in Peking, die die negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronaepidemie abfedern will. In Hongkong hat der Markt nach frühen Verlusten 0,4 Prozent ins Plus gedreht. Der Markt könnte in nächster Zeit konsolidieren, vermuten die Experten von KGI, da die Teilnehmer sich nach Auslaufen der Berichtsaison darauf konzentrieren, wie die einzelnen Unternehmen von der Epidemie betroffen sind. In Schanghai geht es um 0,2 Prozent nach oben. Die Stimmung wird etwas gebremst von den Überlegungen in den USA, für Technologieexporte neue Restriktionen einzuführen, dabei steht unter anderem auch wieder Huawei im Blick.

Neben den von der Epidemie getroffenen Branchen geraten auch Profiteure in den Blick. So steigen die Aktien von ZhongAn Online P&C Insurance in Hongkong um 6,2 Prozent. Die Epidemie könnte die Bereitschaft zum Abschluss von Krankenversicherungsprodukten stärken, heißt es. Bocom International hat das Kursziel für den Titel angehoben.

Auch in Südkorea stehen Technologiewerte auf den Kauflisten, vor allem die Chiphersteller erholen sich von den Verlusten am Dienstag, als die Umsatzwarnung von Apple belastet hatte. Der Markt bekam im Tagesverlauf einen Schub, als der Finanzminister mitteilte, dass die Regierung zusätzliche Finanzhilfen für die von der Coronaepidemie betroffenen Exportunternehmen bereitstellen will. Aktuell geht es leicht abwärts.

Am neuseeländischen Markt hat der Leitindex auf einem Rekordhoch geschlossen, gestützt von starken Zahlen des Berichtsunternehmen Fletcher Building, deren Aktien über 4 Prozent vorrückten.

Mit der gestiegenen Risikofreude legt auch der Ölpreis knapp 1 Prozent zu. Gold kann die kräftigen Vortagesgewinne halten und verharrt oberhalb der 1.600-Dollar-Marke je Feinunze.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.144,60 +0,43% +6,89% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.415,93 +0,96% -1,96% 07:00 Kospi (Seoul) 2.207,04 -0,08% +0,43% 07:00 Schanghai-Comp. 2.992,04 +0,24% -1,90% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.644,15 +0,41% -0,76% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.213,34 +0,52% -0,09% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.531,73 -0,35% -3,25% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0796 +0,0% 1,0795 1,0831 -3,7% EUR/JPY 118,80 +0,2% 118,60 118,87 -2,6% EUR/GBP 0,8304 +0,0% 0,8303 0,8345 -1,9% GBP/USD 1,3000 -0,0% 1,3000 1,2982 -1,9% USD/JPY 110,04 +0,2% 109,87 109,74 +1,2% USD/KRW 1191,19 +0,0% 1190,66 1190,06 +3,1% USD/CNY 7,0073 +0,1% 6,9972 7,0020 +0,6% USD/CNH 7,0118 +0,1% 7,0054 7,0062 +0,7% USD/HKD 7,7699 +0,0% 7,7689 7,7684 -0,3% AUD/USD 0,6692 +0,1% 0,6688 0,6687 -4,5% NZD/USD 0,6390 +0,1% 0,6387 0,6412 -5,1% Bitcoin BTC/USD 10.132,01 -0,5% 10.184,51 9.796,01 +40,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,54 52,05 +0,9% 0,49 -13,5% Brent/ICE 58,22 57,75 +0,8% 0,47 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.602,97 1.601,45 +0,1% +1,52 +5,6% Silber (Spot) 18,28 18,20 +0,4% +0,08 +2,4% Platin (Spot) 1.002,80 991,80 +1,1% +11,00 +3,9% Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,5% +0,01 -6,4% ===

