Wichtigste Eckdaten (Abbildung 1 - https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2019/10/200218_FIGURE-1_5B4-5M4-5NE_Mine-Chimo-1.pdf):- 7,1 g/t Au auf 11,5 m, einschließlich 22,0 g/t Au auf 2,0 m, 550 m unterhalb der Zonen 5B4-5M4-5NE, was die Kontinuität der Mineralisierung bis in eine Tiefe von 1,3 km belegt;- Die Ressourcenschätzung vom 17. Dezember 2019 (https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2018/07/191218_NI43-101_Chimo-Mine-Project_Res.-Est_EN.pdf) wies eine angezeigte Ressource von 28.400 Unzen Gold und eine abgeleitete Ressource von 137.140 Unzen Gold für die Zonen 5B4-5M4-5NE aus;- Die in dieser Pressemeldung bekannt gegebenen Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für eine Erweiterung der für die Zonen 5B4-5M4-5NE geschätzten Ressourcen über eine zusätzliche Strecke von mindestens 550 m in die Tiefe.Val-d'Or, 18. Februar 2020. Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) ("Cartier") gibt bekannt, dass das Unternehmen bei Bohrungen im Goldkonzessionsgebiet Chimo Mine, 45 km östlich von Val-d'Or (Quebec), Werte von 7,1 g/t Au auf 11,5 m, einschließlich 22,0 g/t Au auf 2,0 m, 550 m unterhalb der Zonen 5B4-5M4-5NE durchteuft hat.Überdies wurden 300 m unterhalb der Zonen 5B4-5M4-5NE Werte von 7,0 g/t Au auf 2,0 m, enthalten in einem Abschnitt von 16,1 m mit 2,6 g/t Au, ermittelt (Abbildung 1 - https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2019/10/200218_FIGURE-1_5B4-5M4-5NE_Mine-Chimo-1.pdf). Die Kontinuität der Mineralisierung ermöglicht die Planung von Bohrzielen über große Strecken und die Wiederholung der Abschnitte."Unterhalb der neuen Zonen 5B4-5M4-5NE besteht Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in alle Richtungen, was die Bedeutung des mineralisierten Systems und seiner Kontinuität belegt", meint President und Chief Executive Officer Philippe Cloutier.Hier die Einzelheiten der neuen Ergebnisse:Bohrlochvon(m)bis(m)Länge (m)Au(g/t)GoldzoneGoldstrukturCH19-551393,01395,02,022,05B4-5M4-5NE5B-5M-5Nenthalten in1385,51397,011,57,1CH19-541200,01202,02,07,0enthalten in1198,01214,116,12,6Die Längen der mineralisierten Abschnitte werden als Bohrkernlängen angegeben. Die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte entspricht rund 65 bis 80 % der gemessenen Länge.Bitte vergessen Sie nicht, dass im NI 43-101-konformen technische Bericht vom Dezember 2019 eine Ressourcenschätzung für den Zentralen Goldkorridor im Konzessionsgebiet Chimo Mine (Abbildung 1) unter Anwendung eines Goldpreises von 1.292 US-Dollar pro Unze und eines Cutoff-Wertes von 2,5 g/t Au ausgewiesen wurde:- 461.280 Unzen Gold in der Kategorie der angezeigten Ressourcen (3.263.300 Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 4,40 g/t Au);- 417.250 Unzen Gold in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen (3.681.600 Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,53 g/t Au).Die Erweiterung der Ressourcen im Projekt Chimo Mine erfolgt derzeit über:- die laufende Ressourcenschätzung (https://ressourcescartier.com/press-releases/cartier-awards-a-second-mandate-for-ni-43-101-resource-estimate-for-the-chimo-mine-project/) im Nördlichen Goldkorridor und im Südlichen Goldkorridor (Abbildung 2 - https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2018/06/191105_Figure-Plan-view.pdf);- die Durchführung eines 10.000 m umfassenden Explorationsbohrprogramms mit zwei Bohrgeräten entlang der geometrischen Erweiterungen unterhalb der neuen Zonen 5B4-5M4-5NE (Abbildung 1 - https://ressourcescartier.com/wp-content/uploads/2019/10/200218_FIGURE-1_5B4-5M4-5NE_Mine-Chimo-1.pdf);- die Durchführung interner technischer Planungsstudien, die auf die Optimierung der Ressourcen abzielen, und laufende ErkundungsbohrungenÜber das Projekt Chimo Mine- Cartier besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet, an dem IamGold Corporation eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 1 % gewährt wurde. Es wurden keine Rückkaufrechte vereinbart.- Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich im Nahbereich von 6 Mühlen im Umfeld von Val-d'Or.- Zwischen 1964 und 1997 wurden von 3 Produzenten 379.012 Unzen Gold aus vierzehn Goldzonen gefördert (MERN DV 85-05 bis DV-97-01)- Die Mineninfrastruktur besteht aus einem Netz aus Stollen über 7 km, die auf 19 Ebenen verteilt sind und durch einen 5,5 m x 1,8 m großen und über 965 Meter tiefen, aus drei Kammern bestehenden Schacht, verbunden ist. Das Fördergerüst und die obertägigen Anlagen wurden 2008 abgebaut, die Stromversorgung und die Sandgrube sind aber immer noch vorhanden.- Die von Cartier bis dato im Konzessionsgebiet Chimo Mine absolvierten Phase-I-, Phase-II- und Phase-III-Bohrungen umfassten 113 Löcher mit einer Gesamtlänge von 50.001 m. Diese Arbeiten demonstrierten die Kontinuität der primären Goldzonen 5B und 5M unterhalb der bestehenden Bergbauinfrastrukturen, erkundeten die Erweiterungen von 19 Goldzonen in den Randbereichen der Hauptzonen und erprobten die Erweiterungen von 7 vorrangigen Goldzonen genauer. Dies führte zur Entdeckung der Zonen 5B4-5M4-5NE (Abbildung 1) sowie dem Ausbau des Potenzials der Zone 6N1. Diese Zonen bieten hervorragendes Potenzial für zukünftige Entdeckungen.Über CartierCartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Quebec gilt aufgrund seiner mineralreichen Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung stets als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt. Im Jahr 2018 wurde Quebec vom Fraser Institut erneut unter die für Investoren attraktivsten Rechtssysteme der Welt gereiht.- Das Unternehmen verfügt mit mehr als 6,8 Millionen Dollar an Barreserven über eine hohe Liquidität und über eine bedeutende Unterstützung durch Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines und Quebec Investment Funds.- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die ein Potenzial für einen schnellen Ausbau im Rahmen der Exploration aufweisen.- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi, einer der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt, in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten. Der Rohstoffschwerpunkt ist Gold.- Ziel des Unternehmens ist es, seine vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. All diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Bewertungen übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits geometrische Ziele ermittelt, die den in den jeweiligen Projekten abgegrenzten Lagerstätten ähneln.Qualifizierte SachverständigeDer wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Projekt Chimo Mine wurde von Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe, Projektmanager und Geomathematiker geprüft und freigegeben. Herr Lavallière und Herr Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Nähere Informationen erhalten Sie über:Philippe Cloutier, P.Geo.President und CEOTelefon: 819 856-0512philippe.cloutier@ressourcescartier.comwww.ressourcescartier.comInvestor Relations:Relations Publiques Paradox514 341-0408Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA1467721082