The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ45VQ5 COBA OMH VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SJ4 LB.HESS.THR.CA.TIL.02A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39U1 LB.HESS.THR.CARRARA02L/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3902 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39V9 LB.HESS.THR.CARRARA02M/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39X5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US29278NAR44 ENERG.TR.OP. 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2010032378 ASML HOLDING 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2122502284 KRED.F.WIED.20/21 MTN DL BD01 BON USD NCA TX0 XFRA CA38076F1053 GOLD TERRA RESOURCES EQ00 EQU EUR NCA ARO XFRA DE0006275001 ARCANDOR AG O.N. EQ00 EQU EUR NCA ADL2 XFRA DE000A254W78 ADLER REAL ESTATE AG NEUE EQ00 EQU EUR YCA XFRA DE000A255G02 S+O BETEILIG. O.N. KONV. EQ00 EQU EUR YCA 49U XFRA FI4000410758 MUSTI GROUP OYJ EQ00 EQU EUR NCA 11C XFRA PL11BTS00015 11 BIT STUDIOS SA ZY -,10 EQ00 EQU EUR NCA J2BA XFRA US30215C1018 EXPERIAN PLC ADR EQ00 EQU EUR NCA MRKC XFRA US5893392093 MERCK KGAA NAM.SP.ADR 1/5 EQ00 EQU EUR NCA 1IY XFRA US61023L1089 MONOPAR THERAP. -,001 EQ00 EQU EUR N