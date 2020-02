FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.021 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.005 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.117 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.037 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.158 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EUREGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.277 EURA0B XFRA US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 0.074 EURVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.416 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.069 EURPP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125 0.602 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.024 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.082 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.160 EUROXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.231 EUR