FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.02.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BNT1 XFRA DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG
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