Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat in einem Interview verraten, dass er sich ein Elektroauto gekauft hat. Es handelt sich dabei nicht etwa um einen Tesla, sondern ein Produkt aus Deutschland: den Porsche Taycan. In dem Interview mit dem Youtuber Marques Brownlee lobte Gates Tesla für deren Pionierarbeit, formulierte aber auch einige Kritikpunkte an Elektroautos. Vor allem die Reichweitenangst würde ...

