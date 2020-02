Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat seine Rekordjagd gestern erst einmal abgebrochen. Von Anfang an notierte der DAX in der Verlustzone und konnte sich daraus auch nicht befreien. Am Ende lag er bei 13.681 Punkten. Das ist ein Minus von rund 0,8 Prozent bzw. 103 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Silber.