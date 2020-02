Der im MDAX gelistete Modekonzern Hugo Boss (WKN: A1PHFF) bietet aktuell eine Dividendenrendite von mehr als 6 % (Stand: 18.02.2020). Damit könnte Hugo Boss für Dividendenjäger eine der interessantesten Aktien am deutschen Markt sein. Schauen wir uns doch mal an, ob Hugo Boss die Dividende auch in Zukunft mindestens stabil halten kann. Die Ausschüttungspolitik Hugo Boss verfolgt eine ertragsorientierte Ausschüttungspolitik. Das bedeutet, dass sich die Höhe der Dividende an den Gewinnen von Hugo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...