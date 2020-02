19. Februar 2020 - Vancouver, British Columbia: HEMP FOR HEALTH INC. (CSE: HFH) (FSE: 9HH) (das "Unternehmen"), ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität in Italien und anderen europäischen Ländern, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von bis zu $ 2.000.000 (die "Finanzierung") durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $ 0,20 pro Einheit eingeleitet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie ("Warrant"), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer Stammaktie von Hemp for Health zu einem Preis von $ 0,30 pro Aktie berechtigt. Die Laufzeit der Warrants kann reduziert werden, wenn die Aktien des Unternehmens an 30 aufeinanderfolgenden Tagen an einer kanadischen Börse zu einem Kurs von $ 0,50 oder mehr gehandelt werden.Das Unternehmen kann eine Vermittlungsprovision in Höhe von 8 % in bar und 8 % in Warrants für Zeichnungen zahlen, die den Vermittlern jeweils zuschreibbar sind. Die Vermittler-Warrants gelten für einen Zeitraum von zwei Jahren, wobei jeder Warrant zu einem Preis von $ 0,30 pro Aktie (vorbehaltlich einer Beschleunigung) in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann.Der Nettoerlös der Privatplatzierung soll wie folgt verwendet werden:(CAD $)Kaution für Landwirte$ 675.000Einlage für Saatgut375.000Beratung und Technik180.000Betriebskosten/Kosten für die Anlage in Italien560.000Finanzierungskosten160.000Betriebskapital und allgemeine betriebliche Zwecke50.000Gesamt$ 2.000.000Es liegen keine wesentlichen Fakten oder Änderungen im Unternehmen vor, die nicht allgemein offengelegt wurden.Über Hemp for Health Inc.:Hemp for Health ist ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität, die von Bauern in der italienischen Region Toskana unter Vertrag genommen werden, um hanfbasierte CBD-Produkte in höchster Qualität zu produzieren. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist darauf gerichtet, seinen Kunden die absolut besten natürlichen Bio-CBD-Produkte anzubieten und das beginnt mit hervorragendem Boden, Saatgut und Sonne. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).FÜR HEMP FOR HEALTH INC.(gez.) Robert EadiePresident & CEODie Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit und Genauigkeit.NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:Evan EadieTelefon: 416-640-1936 DW 203Gebührenfrei: 1-866-602-4935E-Mail: evan@hempforhealth.euHemp for Health Inc.580 Hornby St. Suite 750Vancouver, BC, KanadaTelefon:+1 604 602 4935Fax +1 604 602 4936www.hempforhealth.euIG: @HempForHealth_TT: @HempForHealth_FB: /HempForHealth1Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA42371G1072