Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach der leichten Erholung zu Wochenbeginn wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Belastend wirkten sich vor allem die anhaltenden Sorgen wegen der Folgen der Ausbreitung des Coronavirus und eine damit verbundene Umsatzwarnung des Computerkonzerns Apple aus. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Ende um 0,4% nach unten, für den französischen Leitindex CAC 40 ging es um 0,5% nach Süden, der deutsche Dax endete 0,8% schwächer und der Markt in London musste eine Einbusse von 0,7% hinnehmen.Apple hatte am Vorabend gewarnt, wegen des Coronavirus in China seine erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal zu verfehlen. Aus Branchensicht litten europaweit Technologiewerte mit ...

