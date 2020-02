Für das vollständige Bild des Jahres 2019 fehlt zwar noch die auf den 19. März terminierte Bilanz des vierten Quartals, aber schon jetzt ist klar, dass es ein Jahr mit deutlich abgeschwächten Gewinnen war. Und die bislang bekannten Rahmendaten unterstreichen das. 2019 legte zwar die Sitzauslastung innerhalb des Lufthansa-Konzerns um einen Prozentpunkt auf 82,5 Prozent zu. Aber die Frachtauslastung blieb ein Problem und sank empfindlich um 5,3 Prozent auf nur noch 61,4 Prozent. Grundsätzlich erwarten die Analysten zwar, dass die Gewinne 2020 wieder zulegen, aber:

Diese Aussage basiert auf dem Durchschnitt von Gewinnprognosen, die keineswegs alle auf dem neuesten Stand sind. Einige dürften noch aus der Zeit vor dem Ausbruch der Virus-Epidemie stammen. Und nüchtern betrachtet dürften der Lufthansa nicht nur die aktuellen Flugausfälle zusetzen, sondern in den kommenden Monaten auch ein Rückgang des Tourismus in Richtung Asien. Dass man auch in Kreisen der Experten skeptisch ist, untermauert der Umstand, dass von den sechs Kursziel-Anpassungen von Analysten seit dem 28. Januar fünf nach unten wiesen. Die Luft nach oben dürfte ...

