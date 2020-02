Die Deutsche Bundesbank hat sich in ihrem aktuellen Monatsbericht auch zur Lage am deutschen Immobilienmarkt geäußert. Demnach könnte der Immobilienboom in Deutschland seinen Zenit überschritten haben. Zwar hat sich der breite Preisauftrieb für Wohnimmobilien laut der Bundesbank auch im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...