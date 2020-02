FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für einen kurzen Schrecken und Kursverluste haben am Mittwoch Aussagen von Adidas zu den Geschäften in China gesorgt. Ein zuletzt deutlicher Rückgang der Aktivitäten in dem wichtigen Absatzmarkt wegen des Coronavirus drückte die Papiere um bis zu 3,3 Prozent nach unten - und zog auch Puma-Aktien um 3 Prozent abwärts.



Adidas rutschten damit kurzzeitig unter die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend. Rasch aber erholte sich der Kurs wieder und lag zuletzt noch mit 0,8 Prozent im Minus. Ähnlich war die Bewegung bei Puma, die zuletzt kaum noch nachgaben.



Wegen des Coronavirus ist Adidas zufolge eine erhebliche Anzahl eigener sowie Partnerläden derzeit geschlossen. In den übrigen Läden sei das Kundenaufkommen zudem deutlich gesunken. Die Geschäftstätigkeit in China liege daher seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar um etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau.



Händler merkten an, dass die schwachen Geschäfte in China von vielen Marktakteuren erwartet worden seien. So habe der Aktienkurs vom Rekordhoch Mitte Januar bis Anfang Februar bereits um rund elf Prozent nachgegeben. Zudem habe das Unternehmen die Annahmen für das Gesamtjahr bislang nicht zurückgeschraubt./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

