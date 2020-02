Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR-Credit-Primärmarkt scheint langsam etwas abzukühlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gesten sei dieser dominiert von drei US-Emittenten gewesen. Dow Chemical (Baa2/BBB/BBB+) habe EUR 2,25 Mrd. in drei Tranchen platziert. VF Corp (A3/A) habe einen EUR 500 Mio. "Green Bond" mit acht Jahren Laufzeit bei MS+50 BP und eine zwölfjährige Emission bei MS+70 BP gepreist. Als dritter US-Emittent sei gestern Whirlpool EMEA Finance (Baa1/BBB/BBB) am EUR-Markt aktiv gewesen. Diese habe eine EUR 500 Mio. schwere Emission mit einer Fälligkeit 2028 an den Markt gebracht. ...

