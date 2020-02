Hamburg (ots) - Berlin, Berlin... Die Hauptstadt wird in diesem Jahr zentraler Dreh- und Angelpunkt der beliebten Rallye Hamburg-Berlin-Klassik von AUTO BILD KLASSIK. Erstmals werden die 180 Teams vom 27. bis zum 29. August unter der sportlichen Leitung von Rallye-Europameister Armin Schwarz in ihren Old- und Youngtimern eine Sternfahrt rund um Berlin absolvieren. Auf ganz neuen Routen geht's dann südlich, westlich und nördlich der Hauptstadt an zahlreichen Seen, Alleen, Wäldern, Schlössern und wunderschönen Städten und Dörfern vorbei.Stephan Fritz, General Manager der AUTO BILD-Gruppe: "Wir freuen uns sehr 2020 den Teilnehmern der Hamburg-Berlin-Klassik ein ganz neues Streckenkonzept zu präsentieren. Bei unseren Planungen der letzten Jahre haben wir immer wieder bemerkt, welch vielfältige Möglichkeiten Berlin und Brandenburg für unsere Rallye bieten. Das wollen wir in diesem Jahr einmalig mit einer dreitägigen Sternfahrt rund um Berlin voll ausschöpfen. Unverändert bleiben natürlich die abwechslungsreichen Tagesetappen mit zahlreichen Wertungsprüfungen und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm."Auch dem Motto "Reisen statt Rasen" bleibt die Rallye selbstverständlich treu. Schnelligkeit ist jedoch ab Mitte April gefragt, wenn die Nennfrist offiziell startet. Old- und Youngtimer-Fans können sich dann unter www.hamburg-berlin-klassik.de (http://www.hamburg-berlin-klassik.de) anmelden.Über die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin für Oldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimer bestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Oldtimer-Liebhabern stehen sowohl Spaß als auch das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.Pressekontakt:Philipp KrügerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: p.krueger@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD KLASSIK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126437/4524203