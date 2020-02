Bei der SoWiTec group GmbH klingelt die Kasse, nachdem allein in Brasilien sechs Windprojekte mit insgesamt 552 MW Leistung an einen internationalen sowie einen europäischen Energieversorger verkauft worden sind. Ursprünglich sollte der Deal teilweise bereits im Dezember eingetütet werden. Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar hat in Brasilien fünf Windprojekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...