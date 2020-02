EMX Royalty ist weiter fleißig dabei, sein großes Portfolio an Beteiligungen, Lizenzen und Investitionen zu erweitern. Nun gab man eine Optionsvereinbarung mitPursuit Minerals Limited für die Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal in Norwegen bekannt. Zudem steigt EMX als Aktionär bei dem neuen Partner ein.

EMX Royalty beteiligt sich an Pursuit Minerals

EMX Royalty (2,60 CAD / 1,78 Euro; CA26873J1075) hat die Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal in Norwegen im Jahr 2018 erworben und nun gewinnbringend an die australische Pursuit Minerals verkauft. Dies geschieht durch eine Beteiligung von EMX an Pursuit Minerals mittels einer Optionsvereinbarung. Pursuit konzentriert sich auf Batteriemetalle. Auch Gold und Elemente der Platingruppe sind teilweise enthalten.

Die Vereinbarung im Einzelnen

EMX erhält eine dreiprozentige Lizenzgebühr (NSR) für jedes Projekt sowie jährliche Vorauszahlungen und sogenannte Meilensteinzahlungen. Diese werden bei Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie und einer positiven Durchführbarkeitsstudie fällig. Dabei besitzt Pursuit die Möglichkeit, 100 Prozent an den drei Projekten zu erwerben. Dafür muss Pursuit 25.000 US-Dollar in bar an EMX zahlen sowie 20 Mio. Pursuit-Aktien an EMX übertragen. Pursuit kann diese Option 12 Monate lang ausüben, wobei mindestens 250.000 US-Dollar in die Projekte investiert werden müssen. Sollte Pursuit diese Möglichkeit ausüben, dann gehen bis zu 20 Mio. zusätzliche Aktien auf EMX über. EMX kann so maximal 9,9 Prozent der ausgegebenen Anteile von Pursuit erhalten. EMX behält aber auf jeden Fall eine zwei- oder dreiprozentige NSR-Gebühr.

Das Potenzial der norwegischen Projekte

Die Projekte Espedalen, Hosanger und Sigdal enthalten jeweils Gebiete mit historischem Bergbau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...