RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.02.2020 / 10:54

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: RIB Software SE
Straße, Hausnr.: Vaihinger Str. 151
PLZ: 70567
Ort: Stuttgart
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 549300TXKMFBJ0ECRO90

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Schneider Electric SE
Registrierter Sitz, Staat: Rueil Malmaison, Frankreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

13.02.2020

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der
Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach
(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG
7.b.2.)
neu 0 % 24.92 % 24.92 % 51899298
letzte 0 % 0 % 0 % /
Mittei-
lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt zugerechnet direkt zugerechnet
(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)
0 0 0 % 0 %
Summe 0 0 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-
Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %
%
Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fäl- Ausübungszeitraum / Baraus- Stimm- Stimm-
Instruments lig- Laufzeit gleich rechte rech-
keit oder absolut te in
/ physi- %
Ver- sche
fall Abwick-
lung
Unwiderrufliche Innerhalb einer Woche Phy- 8193915 15.79
Verpflichtung nach Beginn der sisch %
zur Annahme Annahmefrist
eines
öffentlichen
Übernahmeange-
bots
Put Option während eines Phy- 4740529 9.13
Zeitraums von 2 sisch %
Monaten nach
Ablauf einer Frist
von 12 Monaten
nach der
Veröffentlichung
gemäß § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 WpÜG
Summe 12934444 24.92
%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht
Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des
Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten
zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der
obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden
Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,
wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher
Schneider % % %
Electric SE
Schneider % % %
Electric
Industries SAS
Rheingoldhöhe 0 % 24.92 % 24.92 %
50. V V AG

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:

Am 13. Februar 2020, Rheingoldhöhe 50. V V AG (umbenannt in
Schneider Electric Investment AG) (die "Bieterin") ihre Absicht
veröffentlicht, den Aktionären der RIB SW SE ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot f. den Erwerb aller Namensaktien der
RIB SW SE (das "Übernahmeangebot") zu unterbreiten. In diesem
Zusammenhang haben sich fünf Aktionäre der RIB SW SE unwiderruflich
verpflichtet, insgesamt 4.740.530 RIB-Aktien in das Übernahmeangebot
einzureichen; dies entspricht ca. 9,13% des Aktienkapitals der RIB
Software SE. Ebenfalls am 13. Februar 2020 haben die Bieterin u. die
fünf Aktionäre von RIB Software Put-Optionsvereinbarungen über
4.740.529 Aktien der RIB SW SE abgeschlossen; dies entspricht ca.
9,13% des Aktienkapitals der RIB Software SE. Darüber hinaus hat sich
RIB SW SE unwiderruflich verpflichtet, 3.453.385 v. ihr gehaltene
RIB-Aktien als eigene Aktien in das Übernahmeangebot anzudienen; dies
entspricht ca. 6,65% des Aktienkapitals der Gesellschaft.

Datum

18.02.2020