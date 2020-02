Salzburg (www.anleihencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler erwartet in diesem Jahr keine maßgeblichen Bewegungen beim Zinsniveau, so die Experten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Die US-Notenbank werde in diesem Jahr wohl keine Zinserhöhungen mehr vornehmen, und auch in Europa sei es bisher wie erwartet unter der neuen Leitung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu keiner Zinsänderung gekommen. Die Zinsen in der Eurozone würden somit mittelfristig auf niedrigen Niveaus verharren, so die Experten der ältesten Privatbank Österreichs. Hauptaugenmerk lege die Europäische Zentralbank in diesem Jahr auf den sogenannten Strategy Review mit dem Unterthema einer "grüneren" EZB. ...

