Guten Morgen,kennen Sie noch Michael Milken? Wenn ja, dann gehören Sie wohl zu den alten Hasen, denn er war der Junk-Bond-König der 80er Jahre. Mit dem Geschäft der ertragsstarken Hochzinsanleihen bei Drexel Burnham Lambert war er einer der Auslöser für die Vielzahl von fremdfinanzierten Firmenkäufen (Leveraged Buy-outs) in den 1980er Jahren. Drexel Burnham nahm 1986 4 Mrd. Dollar an Honoraren ein und war die profitabelste amerikanische Investmentbank. Michael Milken wurde seinerzeit zu 600 Mio. Dollar (in den 80er Jahren!) und 10 Jahren Haft wegen Finanzbetruges verurteilt. Nun aber wird er vom amtierenden Präsidenten Trump für seine "hervorragende" Arbeit gewürdigt. Nun wissen wir endlich, in welcher Zeitzone Präsident Trump lebt. Es erklärt einiges.

