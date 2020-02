Frankfurt (www.fondscheck.de) - Steigende Kurse sowie immer neue Höchstmarken an den internationalen Aktienmärkten hebt die Stimmung hiesiger Anleger, so die Deutsche Börse AG."59 Prozent der mit 56.000 ETF-Transaktionen recht aktiven Woche sind Käufe", berichte Christian Dürr von der Commerzbank. "Im Aktienbereich sehen wir überwiegend Zuflüsse in den Regionen Europa und Nordamerika", fasse der Händler zusammen, wobei der Anteil europäisch geprägter Produkte mit 24 Prozent am Gesamtaufkommen im Vergleich vorn liege. Zu den beliebtesten Indexfonds zählten EURO STOXX 50-Positionen. ...

