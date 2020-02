Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Verbreitung des Coronavirus für die Januar-Umfragen diverser Stimmungsindikatoren zu spät gekommen war, hinterließ die Epidemie bei den ZEW-Konjunkturerwartungen gestern wenig überraschend ihre Spuren, so die Analysten von Postbank Research. In der aktuellen Umfrage habe sich der Anteil der Analysten, die eine Verschlechterung der konjunkturellen Situation in Deutschland befürchten würden, annähernd auf knapp 22 Prozent verdoppelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...