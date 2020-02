Berlin (ots/PRNewswire) - Teilnehmer, Partner, Technologieanbieter im Wettbewerb zur Digitalisierung der Branche intelligenter GebäudeBOSCH CONNECTED WORLD - Das Industrial Internet Consortium® (IIC), die weltweit führende Organisation für die Umwälzung von Geschäftswelt und Gesellschaft durch Beschleunigung des industriellen Internets der Dinge (IIoT), hat heute im Rahmen der Bosch Connected World die Gewinner des Wettbewerbs Smart Buildings Challenge verkündet. Die Smart Buildings Challenge wurde ins Leben gerufen, um dazu beizutragen, die Branche der intelligenten Gebäude weiter zu digitalisieren. Technologieanbieter konkurrieren bei Lösungen für vier Anwendungsfälle.Ein Preisgericht wählte die Gewinner unter 39 Einreichungen von 26 Teilnehmern aus. Die Gewinner sind:- Cubelizer S.L. für Smart Space FlowAnalytics;- Aedifion und Thing Technologies für Smart Metering (intelligente Zähler) inGewerbegebäuden mit mehreren Mietern und Anwendungsfälle im BereichSmart Automated Building; sowie- Holisticon und dessen TochterfirmaMarkenwerk für Smart Building Cockpit. "Die Smart Buildings Challenge hat uns innovative neue Anbieter vorgestellt, die modernste Technik nutzen, um kostensparende Effizienzen in großformatigen Systemen zu optimieren", sagte Dr. Philipp Sepehr, Chief Digital Officer bei ECE, einem Verwalter großer Gewerbeimmobilien und führenden Betreiber von Shoppingcentern in Europa. "Die Gewinner dieses Wettbewerbes waren herausragend darin, zu zeigen, wie sie die vorhandenen Einrichtungen im Bereich intelligenter Gebäude in unseren Shoppingcentern ergänzen. Zusammen mit unseren Partnern Deka Immobilien und TÜV SÜD freuen wir uns darauf, die Proofs-of-Concept in der Praxis einzusetzen."Die Smart Buildings Challenge stellte den Teilnehmern eine Reihe von Aufgaben aus dem Bereich intelligenter Gebäude, denen sich Betreiber und Investoren gegenübersehen, und dazu einen Satz von Parametern, welchen die Lösungen genügen mussten. Technologieanbieter entwickelten allein oder mit Partnern Lösungsvorschläge und konkurrierten in der Bereitstellung von Pilotprojekten, welche die Anforderungen des Wettbewerbes erfüllen. Zu den Technologiepartnern, die Technik für den Wettbewerb bereitstellten, gehörten Bosch, Microsoft und Security and Safety Things.Weitere Finalteilnehmer der Smart Buildings Challenge waren: BuildingMinds, Cloud Studio, G2K Group, Limitless Insight, Moeco, Oriient New Media und Umajin.Die Gewinner erhalten mit Unterstützung von Deka Immobilien, ECE und TÜV SÜD die Gelegenheit, den praktischen Nachweis des Konzeptes in einem Shoppingcenter zu erbringen.Informationen zum Industrial Internet ConsortiumDas Industrial Internet Consortium ist das weltweit führende Mitgliedsprogramm für die Umwälzung von Geschäftswelt und Gesellschaft durch Beschleunigung des industriellen Internets der Dinge (Industrial Internet of Things - IIoT). Das IIC stellt ein vertrauenswürdiges IIoT zur Verfügung, in welchem die Systeme und Geräte der Welt sicher verbunden und gesteuert werden, um umwälzende Resultate zu erzielen. Das Industrial Internet Consortium ist ein Programm der Object Management Group (OMG). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iiconsortium.org.Hinweis für Redakteure: Industrial Internet Consortium ist ein eingetragenes Warenzeichen der OMG. Eine Auflistung sämtlicher Warenzeichen der OMG erhalten Sie unter https://www.omg.org/legal/tm_list.htm. Alle weiteren Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Karen QuatromoniIndustrial Internet Consortium+1-781-444-0404 App. 146quatromoni@iiconsortium.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/880993/Industrial_Internet_Consortium_Logo.jpgOriginal-Content von: Industrial Internet Consortium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141462/4524370