Wien (ots) - Ob lange Meetings, anstrengende Prüfungsphasen, aufregende Nächte oder wilde Partys - manchmal will man einfach länger dudeln. Für den perfekten Energieschub sorgt ab März die neue Sorte Almdudler Mate & Guarana in der trendigen 0,33 Liter Glas-Mehrweg-Longneckflasche. Almdudler Original trifft hier auf belebenden Mate- und Guaranaextrakt. Das erfrischende Energiebündel hat 32 mg natürliches Koffein pro 100 ml - das entspricht 1,5 Tassen Espresso pro Flasche. Zudem enthält der Almdudler Functionaldrink 30 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Energydrinks und kommt ganz ohne Süßungsmittel aus. Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns ein Herzensanliegen Tradition zu pflegen und Altbewährtes zu bewahren, ohne dabei den Blick vor Neuem zu verschließen", so Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler. Darum interpretieren wir unsere Produkte immer wieder neu und setzen mit unserem Almdudler Mate & Guarana in der Glas-Mehrweg-Longneckflasche nachhaltige, innovative Impulse."



Almdudler erfrischt natürlich echt



Wie Almdudler Original, die beliebteste Alpenkräuterlimonade Österreichs, stellt Almdudler auch den Functionaldrink Mate & Guarana nach seiner unveränderten Geheimrezeptur her: Vielfältige Alpenkräuter - zum Beispiel Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte - werden sorgfältig verarbeitet, bis das unverwechselbare Almdudler Geschmackserlebnis entsteht. Frisches Quellwasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die süß-herbe Komposition ab. Auf Konservierungsstoffe und künstliche Aromen wird seit jeher verzichtet. Darüber hinaus ist auch Almdudler Mate & Guarana mit dem europäischen Vegan Label zertifiziert. Mit seinen Glas-Mehrweg-Produkten ist Almdudler zudem Partner der Aktion "Pfand gehört daneben". Diese ruft dazu auf, Pfand statt in den Mülleimer daneben zu stellen - eine Geste der Solidarität gegenüber der Umwelt und den Menschen, die mit Hilfe von Pfandgut ihren Alltag bestreiten. Almdudler Mate & Guarana ist im Handel in ausgewählten Märkten verfügbar oder kann bequem im Almdudler Onlineshop bestellt werden: unter almdudler.com



