Rekordzahlen hat der Puma-Chef dabei als er den Jahresbericht vorlegt. Doch eine Nachricht von Adidas lässt bedrohliches erahnen: Das China-Geschäft des mächtigen Konkurrenten ist praktisch zum Erliegen gekommen.

Eigentlich hätte sich Björn Gulden keine bessere Vorlage wünschen können. Erst schoss sein Landsmann Erling Haaland am späten Dienstagabend mit seinen beiden Toren Borussia Dortmund zum 2:1-Sieg in der Champions League über Paris St. Germain. Dann, knapp zwölf Stunden später, verkündete der Norweger, Chef des Sportkonzerns Puma, einen Umsatzrekord für den Ausrüster des BVB.Erstmals in der Unternehmensgeschichte übersprangen die Herzogenauracher die Marke von fünf Milliarden Euro. Und das deutlich: Mit 5,5 Milliarden Euro für das Jahr 2019 übertraf Puma den Vorjahreswert von 4,6 Milliarden Euro um 18,4 Prozent. Analysten hatten nur mit 5,42 Milliarden Euro gerechnet. Erst 2017 hatte Puma die Vier-Milliarden-Marke übersprungen. Auch beim Konzernergebnis meldete Gulden neue Rekordwerte: Mit 262 Millionen Euro steigerte Puma den Gewinn nach Steuern um 40 Prozent.

Doch so erfreulich die Zahlen für den Puma-Chef auch sind - die Nachricht vom Herzogenauracher Nachbarn Adidas schlug mächtig ein. Adidas, fünf Mal größer als Puma, teilte mit, dass wegen des Coronavirus das Geschäft im wichtigen Markt China praktisch zum Erliegen gekommen ist. Nachdem die ersten drei Wochen des Jahres noch "stark" gewesen seien, schlugen die Folgen der Corona-Krise seitdem bei Adidas voll durch. Der Dax-Konzern teilte mit, seine Geschäftstätigkeit in China liege seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar "etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau".

Wie massiv die finanziellen Folgen für Adidas werden, ist noch offen. Die Lage, so Adidas, verändere sich praktisch täglich. Daher ließen sich die Gesamtauswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 "zu diesem Zeitpunkt nicht zuverlässig quantifizieren". Weitere Details wollen die Franken bei Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 am 11. März bekanntgeben.

Bei Puma ist die Lage nicht wesentlich anders. Auch der Adidas-Konkurrent konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...