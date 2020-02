FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hellofresh haben am Mittwoch die Gewinne vom Vortag um 4,6 Prozent auf 24,80 Euro ausgebaut. Sie erreichten ein Rekordhoch und profitierten wie schon am Vortag von der Meldung, dass der US-Wettbewerber Blue Apron in einer Mitteilung zur künftigen Strategie den eigenen Verkauf thematisiert hatte. Aktien von Blue Apron schossen daraufhin um fast zwölf Prozent nach oben.



Analyst Neil Campling vom Analysehaus Mirabaud interpretierte das Angebot des US-Unternehmens zum eigenen Verkauf als "Hissen der weißen Fahne" und als "Eingeständnis der Niederlage". Hellofresh habe den US-Markt auf aggressive Art und Weise in Angriff genommen - und scheine damit Erfolg zu haben.



Die Kochboxenbranche sei von hohen Fixkosten und einem hohen Kapitalverbrauch gekennzeichnet, so der Experte. In dieser Beziehung habe sich Hellofresh bewiesen, während Blue Apron gescheitert sei. Seit dem Börsengang von Blue Apron im Sommer 2017 und Kursen von in der Spitze 165 US-Dollar seinerzeit haben Aktionäre nahezu einen Totalverlust erlitten. Zuzletzt kosteten die Aktien 4,37 Dollar./bek/fba

