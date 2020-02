Die Lage am Ölmarkt hat sich noch nicht wirklich beruhigt. In der aktuellen Gemengelage fällt es den Ölpreisen schwer, eine signifikante Erholung in Gang zu bringen. Die Auswirkungen der prekären Lage bekommen auch die Aktien der Ölproduzenten und damit wiederum der Arca Oil Index zu spüren. Bereits zum Zeitpunkt unserer Kommentierung vom 01.02. befand sich der Index in einer prekären Lage. Nach einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...