Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem durchwachsenen Schlussquartal 2019 starteten US-Schatzanweisungen freundlich in das neue Jahr und machten schnell die Verluste aus den Vormonaten wett, so die Experten von Union Investment.Die Ursachen für die hohe Nachfrage seien jedoch wenig erfreulich gewesen. US-Staatsanleihen hätten vielen Anlegern vielmehr als sicherer Hafen gedient. Die Flucht in Qualität habe zunächst ein US-Angriff im Irak auf den iranischen General Soleimani ausgelöst. Kurzfristig hätten Anleger eine weitere Eskalation der Krise im Nahen Osten gefürchtet. Kaum seien die Ereignisse verdaut worden, habe sich die Nachrichtenlage zum neuartigen Corona-Virus zugespitzt. Das in China ausgebrochene Virus verbreite sich trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen schnell und habe bereits viele Todesopfer, vor allem in China, gefordert. Die Anzahl der Erkrankten in den USA sei noch sehr überschaubar. Doch China, die Werkbank der Welt, habe gleich mehrere Millionenstädte unter Quarantäne gestellt, um eine größere Ausbreitung zu verhindern. Die Schließung vieler Werkshallen dürfte sich deutlich negativ in den chinesischen Wachstumszahlen bemerkbar machen. ...

