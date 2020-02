FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hella nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Ambitionen des Licht- und Elektronikspezialisten unterstrichen, ein Technologie-Führer zu sein, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erneut seien die Aussichten strukturellen Wachstums und überdurchschnittlicher Produktionsvolumina hervorgehoben worden, da Hella von einigen Megatrends profitiere. Auf kurze Sicht seien indes vorsichtige Signale gesendet worden./ag/ck



ISIN: DE000A13SX22

