Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die von der Deutschen Finanzagentur am Mittwoch begebenen neuen Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis August 2048 sind auf ein schwaches Interesse der Anleger gestoßen. Die Nachfrage nach den im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platzierten Papiere belief sich auf 1,045 Milliarden Euro, wovon 975 Millionen bedient wurden. Die Aufstockungsauktion war damit "technisch unterzeichnet", was bei Bundesanleihen jedoch nicht ungewöhnlich ist. Den Restbetrag von 525 Millionen Euro behielt die Agentur wie üblich zu Marktpflegezwecken ein. Die Durchschnittsrendite der mit einem Kupon von 1,25 Prozent ausgestatteten Papiere lag unverändert bei 0,07 Prozent.

Nachfolgend die Details der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Ergebnisse der vorhergegangenen Auktion am 16. Oktober:

Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2048 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,045 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 975 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,3) Durchschnittsrend. 0,07% (0,07%) Settlement 21. Februar 2020

February 19, 2020 05:55 ET (10:55 GMT)

