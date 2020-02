Bestnoten - in einem aktuellen Anleihen-Doppelbarometer werden die beiden 2017er Anleihen der Metalcorp Group S.A. (A19MDV und A19JEV) von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils als "äußerst attraktiv" auf die Maximal-Bewertung von 5 Sternen heraufgestuft. Im August vergangenen Jahres lag die Bewertung noch bei 4,5 Sternen.

Grund für die bessere Bewertung seien laut Analysten die kontinuierlichen Ergebnissteigerungen in den letzten Jahren sowie das risikoaverse Geschäftsmodell des Unternehmens, durch welches die Ertragsqualität unabhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise auch in Zukunft gesteigert werden können. Aufgrund des erfolgreichen Track Records, der kontrollierten Steuerung der Geschäfte und des anhaltenden Wachstumskurses der Metalcorp Group in Verbindung mit der attraktiven Anleihen-Rendite seien die Metalcorp-Bonds "äußerst attraktiv".

Metalcorp-Anleihe 2017/22 (A19MDV)

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe (WKN A19MDV) der Metalcorp Group B.V. ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Im Rahmen der Anleiheemission wurden 50 Mio. Euro platziert, die im April 2018 um weitere 30 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro aufgestockt wurden. Im Mai 2019 wurde die Anleihe um weitere 40 Mio. Euro auf insgesamt 120 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihemittel dienten im Wesentlichen der Refinanzierung der im Juni 2018 fälligen 8,75%-Anleihe, aber auch der Finanzierung weiteren Wachstums.

