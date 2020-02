HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die operative Ergebnisentwicklung habe selbst die niedrigen Erwartungen noch etwas verfehlt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management erwarte 2020 Impulse aus der Restrukturierung, aber schwache Branchenaussichten könnten erneut belasten./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0007856023

