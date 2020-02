ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank bleibt auf Zinssenkungskurs. Wie die Notenbank am Mittwoch in Ankara mitteilte, fällt ihr einwöchiger Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 10,75 Prozent. Es ist die sechste Zinssenkung in Folge. Analysten hatten den Schritt mehrheitlich erwartet. Entsprechend reagierte die türkische Lira nicht besonders stark auf den Zinsschritt.



In diesem Jahr hat die Notenbank ihre Geldpolitik schon zum zweiten Mal gelockert. Seit Mitte 2019 hat sie ihren Zins, ausgehend von 24 Prozent, mehr als halbiert. Hintergrund dieses Kurses ist eine rückläufige Inflation und eine Erholung der Lira, die sich davor in einer schweren Krise befand. Die geringeren Zinsen sollen die Wirtschaft ankurbeln.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan drängt die Zentralbank in diese Richtung. Fachleute warnen jedoch vor einer zu lockeren Geldpolitik, da die Inflation zuletzt wieder gestiegen ist. Weil die Inflationsrate mittlerweile wieder über dem Leitzins liegt, ist der reale Leitzins negativ. Dies kann zwar das Wirtschaftswachstum stimulieren, kann aber auch die Lira wieder in Bedrängnis bringen/bgf/jkr/jha/