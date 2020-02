HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht gewesen und die Container-Reederei habe ihre Ziele erreicht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe sich von den Fundamentaldaten aber abgekoppelt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000HLAG475

