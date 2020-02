Boston (www.aktiencheck.de) - Zum Beginn der Verhandlungen ist auf beiden Seiten mit wenig Kompromissbereitschaft zu rechnen, so James Binny, Global Head of Currency bei State Street Global Advisors im Kommentar zur Rede von David Frost, Brexit-Chefunterhändler und Berater von UK-Premierminister Boris Johnson, am Montag in Brüssel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...